A message for the 47 percent of white Republicans bothered by hearing foreign languages

¿Se enteró de la encuesta que encontró que el 47 por ciento de los Republicanos blancos "dice que les molestaría a algunos o mucho a escuchar a las personas hablar en un idioma que no sea el inglés en un lugar público?"

Sí, eso es algo que eleva, ¿no es así? En realidad, es predecible y perturbador.

Para obtener más información, puede consultar esta historia en el Washington Post o, para obtener más detalles, los resultados de la encuesta del Pew Research Center.

Si elige este último, tendrá que leer un rato para llegar a las cosas jugosas, y no son todas malas noticias. Así es como comienza la publicación de Pew:

"A medida que los Estados Unidos se vuelven más diversos desde el punto de vista racial y étnico, y las empresas de Wall Street a Silicon Valley se enfrentan a cómo construir fuerzas de trabajo que reflejen estos cambios demográficos, los estadounidenses tienen una serie de opiniones complicadas, incluso contradictorias, sobre el impacto de la diversidad y La mejor manera de lograrlo. “La mayoría dice que es bueno que el país tenga una población diversa, pero muchos también dicen que esto presenta su propio conjunto de desafíos. Y mientras que la mayoría valora la diversidad en el lugar de trabajo, pocos respaldan la idea de tomar en consideración la raza o el origen étnico en la contratación y las promociones."

Teniendo en cuenta que la "ansiedad económica" ayudó a guiar al Presidente Donald Trump a su cargo, los párrafos anteriores no deberían sorprender a nadie.

Eso también ayuda a explicar la parte de la publicación que comienza con las palabras "Aproximadamente tres de cada diez estadounidenses dicen que les molestaría escuchar a las personas hablar un idioma que no sea inglés en público."

Los resultados se desglosan por raza, edad, educación y afiliación política.

En general, el 71 por ciento de los encuestados dijo que no les molestaría "escuchar a las personas hablar un idioma que no sea el inglés en un lugar público."

Profundice más en los números, y los datos se vuelven más políticos.

Entre los demócratas, el 18 por ciento dice que les molesta. Entre los republicanos, ese número sube al 47 por ciento. Eso probablemente no sea una sorpresa para nadie.

Otras cosas que no sorprenderán: los blancos dicen que les molestaría más que a los negros, asiáticos e hispanos. Además, cuando se trata de personas de raza blanca, cuanto más educados están, menos les molesta.

Un paralelo en Filadelfia me hace pensar, o espero ciegamente, que esto se rectifique a sí mismo a medida que pasa el tiempo.



Por un lado, a las personas que no les gusta escuchar idiomas extranjeros que se hablan en los Estados Unidos se les debe dar crédito por responder honestamente estas preguntas sensibles.

Sin embargo, por otro lado, es una triste reflexión sobre la vida en los Estados Unidos que a algunas personas les disgustan tanto los extranjeros que les molesta escucharlos hablar.

Un paralelo en Filadelfia me hace pensar, o espero ciegamente, que esto se rectifique a sí mismo a medida que pasa el tiempo.

¿Recuerda toda la controversia sobre el letrero "ESTO ES AMÉRICA: CUANDO ORDENAR" HABLA INGLÉS" en Geno's Steaks? Hizo que las personas dibujaran líneas en la arena similares a las expuestas en la reciente encuesta de Pew.

Bueno, cinco años después del fallecimiento del propietario de Geno, Joey Vento, ese letrero ya no estaba publicado en el restaurante del sur de Filadelfia.

A pesar de la controversia que se desató durante años, se eliminó sin fanfarria.

Me gustaría pensar que el difunto hijo de Joey Vento lo hizo como una muestra de aceptación de que todos los que quieran comer una cheesesteak en Filadelfia no hablen inglés.

También me gustaría pensar que el nuevo propietario se dio cuenta de que no era prudente decirles a los clientes que deberían aprender un nuevo idioma antes de que se les permita gastar $9.25 + impuestos por un Sandwich.

Debido a esas esperanzas, también me gustaría pensar que algún día, las personas que dijeron que les molesta escuchar idiomas extranjeros se darán cuenta de lo ignorante que es esa mentalidad.

Gracias por leer esto.

Lo siento si Google Translate no captó a la perfección los sentimientos expresados aquí, pero fue lo mejor que puedo hacer ya que no soy tan fluido en un idioma extranjero como lo era cuando me pidieron que tomara español en la escuela secundaria.

• • •

Now, if seeing this column in Spanish has unsettled anybody, you can read it in more comfortable English below:

Did you hear about that survey which found 47 percent of white Republicans “say it would bother them ‘some’ or ‘a lot’ to ‘hear people speak a language other than English in a public place?’”



Yeah, that’s some uplifting stuff, isn’t it? Actually, it’s both predictable and disturbing.

For background, you can check out this story in the Washington Post or, for more details, the Pew Research Center’s survey results.

If you choose the latter, you’ll have to read a while to get to the juicy stuff, and it’s not all bad news. Here’s how the Pew post starts:

“As the United States becomes more racially and ethnically diverse, and as companies from Wall Street to Silicon Valley grapple with how to build workforces that reflect these changing demographics, Americans have a complicated, even contradictory, set of views about the impact of diversity and the best way to achieve it. “Most say it’s a good thing that the country has a diverse population, but many also say this introduces its own set of challenges. And while a majority values workplace diversity, few endorse the idea of taking race or ethnicity into consideration in hiring and promotions.”

Considering that “economic anxiety” helped guide President Trump into office, those previous paragraphs should surprise nobody.

That also helps explain the portion of the post which starts off with the words “About three-in-ten Americans say it would bother them to hear people speak a language other than English in public.”

The results are broken down by race, age, education and political affiliation.

Overall, 71 percent of respondents said that it would not bother them “to hear people speak a language other than English in a public place.”

Dig deeper into the numbers, and the data gets more politically charged.

Among Democrats, 18 percent say it bothers them. Among Republicans, that number jumps to 47 percent. That probably won’t come as a surprise to anyone.

Other things that won’t come as a surprise: white people say it would bother them more than blacks, Asians and Hispanics. Also, when it comes to white people, the more educated they are, the less it would bother them.

On one hand, people who dislike hearing foreign languages spoken in America should be given credit for honestly answering these sensitive questions.

On another hand, though, it’s a pretty sad reflection on life in America that some people so dislike foreign people that it annoys them to hear them speak.

A parallel in Philadelphia makes me think, or blindly hope, that this will rectify itself as time goes on.

Remember that whole controversy about the "This Is AMERICA: WHEN ORDERING 'SPEAK ENGLISH"' sign at Geno’s Steaks? It had people draw lines in the sand akin to those exposed in the recent Pew survey.

Well, five years after Geno’s owner Joey Vento passed away, that sign was no longer posted at the South Philadelphia eatery.

Despite the controversy which raged for years, it was removed without fanfare.

I’d like to think the late Joey Vento’s son did so as a token of acceptance that everybody who wants to eat a cheesesteak in Philadelphia may not speak English.

I’d also like to think the new owner realized it wasn’t wise to tell customers that they should go learn a new language before they are allowed to spend $9.25 + tax for a sandwich.

Because of those hopes, I’d also like to think that someday, the people who said it annoys them to hear foreign languages will realize just how ignorant that mindset it.

Thanks for reading this.

I am sorry if Google Translate did not perfectly capture the sentiments expressed here (in Spanish above), but it was the best thing I can do since I am not as fluent in a foreign language as I was when I was asked to take that language in high school.