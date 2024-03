A look at the history of the 22nd overall pick, and the rest of the Eagles' draft slots

As I do each year for little other reason than to publish something while I go enjoy the rest of my day, let's go ahead and look at the history of the Eagles' draft slots, going back, oh, 10 years, I guess.

• Bolded in green : Eagles picks.

• Bolded in black: Guys picked by other teams who eventually landed on the Eagles' roster at some point.

Pick No. 22

Year Pick 2023 Zay Flowers, WR, Ravens 2022 Quay Walker, LB, Packers 2021 Caleb Farley, CB, Titans 2020 Justin Jefferson, WR, Vikings 2019 Andre Dillard, OT, Eagles 2018 Rashaan Evans, LB, Titans 2017 Charles Harris, DE, Dolphins 2016 Josh Doctson, WR, Commanders 2015 Bud Dupree, LB, Steelers 2014 Johnny Manziel, QB, Browns

Pick No. 50



Year Pick 2023 Jayden Reed, WR, Packers 2022 Tyquan Thornton, WR, Patriots 2021 Azeez Ojulari, LB, Giants 2020 Jaylon Johnson, CB, Bears 2019 Irv Smith, TE, Vikings 2018 Connor Williams, OG, Cowboys 2017 Justin Evans, S, Buccaneers 2016 Nick Martin, C, Texans 2015 Ronald Darby, CB, Bills 2014 Jeremiah Attaochu, DE, Chargers

Pick No. 53



Year Pick 2023 Gervon Dexter, DT, Bears 2022 Alec Pierce, WR, Colts 2021 Dillon Radunz, OT, Titans 2020 Jalen Hurts, QB, Eagles 2019 Miles Sanders, RB, Eagles 2018 M.J. Stewart, CB, Buccaneers 2017 Teez Tabor, CB, Lions 2016 Su'a Cravens, LB, Commanders 2015 Jake Fisher, OT, Bengals 2014 Davante Adams, WR, Packers

Pick No. 97

Year Pick 2023 Ricky Stromberg, C, Commanders 2022 Kerby Joseph, S, Lions 2021 Tre' McKitty, TE, Chargers 2020 Jacob Phillips, LB, Browns 2019 Bobby Evans, OT, Rams 2018 Mason Cole, C, Cardinals 2017 Cordrea Tankersley, CB, Dolphins 2016 Rees Odhiambo, OT, Seahawks 2015 Geneo Grissom, DE, Patriots 2014 Dri Archer, RB, Steelers Pick No. 160 Year Pick 2023 Antonio Johnson, S, Jaguars 2022 Otito Ogbonnia, DT, Chargers 2021 Shaun Wade, CB, Ravens 2020 Nick Harris, C, Browns 2019 Daylon Mack, DT, Ravens 2018 Ogbonnia Okoronkwo, LB, Rams 2017 Roderick Johnson, OT, Browns 2016 Kentrell Brothers, LB, Vikings 2015 Jesse James, TE, Steelers 2014 Ed Stinson, DE, Cardinals Pick No. 170 Year Pick 2023 Chris Smith II, S, Raiders 2022 Teagan Quitoriano, TE, Texans 2021 Garret Wallow, CB, Texans 2020 Broderick Washington, DT, Ravens 2019 Austin Seibert, K, Browns 2018 Darius Phillips, CB, Rams 2017 Rodney Adams, WR, Vikings 2016 Cole Toner, OT, Cardinals 2015 Tye Smith, CB, Seahawks 2014 Keith Reaser, CB, 49ers Pick No. 171 Year Pick 2023 Payne Durham, TE, Buccaneers 2022 Luke Wattenberg, C, Broncos 2021 Daelin Hayes, DE, Ravens 2020 Isaiah Coulter, WR, Texans 2019 Darius Slayton, WR, Giants 2018 Mike White, QB, Cowboys 2017 Nathan Peterman, QB, Bills 2016 Alex Collins, RB, Seahawks 2015 Nick Boyle, TE, Ravens 2014 Jordan Tripp, LB, Dolphins Pick No. 210 Year Pick 2023 Demario Douglas, WR, Patriots 2022 Chasen Hines, OG, Patriots 2021 Victor Dimukeje, DE, Cardinals 2020 Prince Tega Wanogho, OT, Eagles 2019 Deshaun Davis, LB, Bengals 2018 Braxton Berrios, WR, Patriots 2017 Justin Senior, OT, Seahawks 2016 Jimmy Landes, LS, Lions 2015 Christian Ringo, DE, Packers 2014 IK Enemkpali, DE, Jets

