Fantasy football kicker rankings (preseason 2018, PPR top 32)

The last player you should draft is a kicker. Here's how we rank every team's presumed 2018 starter:



Rank Player Team 1 Greg Zuerlein Rams 2 Stephen Gostkowski Patriots 3 Justin Tucker Ravens 4 Jake Elliott Eagles 5 Matt Bryant Falcons 6 Wil Lutz Saints 7 Harrison Butker Chiefs 8 Matt Prater Lions 9 Chris Boswell Steelers 10 Kai Forbath Vikings 11 Mason Crosby Packers 12 Dan Bailey Cowboys 13 Josh Lambo Jaguars 14 Ka'imi Fairbaim Texans 15 Adam Vinateri Colts 16 Ryan Succup Titans 17 Robbie Gould 49ers 18 Dustin Hopkins Redskins 19 Brandon MacManus Broncos 20 Graham Gano Panthers 21 Sebastian Janikowski Seahawks 22 Giorgio Tavaccio Raiders 23 Chandler Canzaro Buccaners 24 Caleb Sturgis Chargers 25 Steven Hauschka Bills 26 Phil Dawson Cardinals 27 Cody Parkey Bears 28 Randy Bullock Bengals 29 Cairo Santos Jets 30 Aldrick Rosas Giants 31 Jason Sanders Dolphins 32 Zane Gonzalez Browns





