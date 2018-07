Fantasy football wide receiver rankings (preseason 2018, PPR top 70)

Never before for the fantasy football lover has there been more depth at wide receiver. Here's our best crack at ranking the top 70 wideouts as fantasy draft season approaches:



2018 FANTASY FOOTBALL RANKINGS:

QB | RB | WR | TE | DEF/ST | K | FLEX





Rank Player Team 1 Antonio Brown Steelers 2 DeAndre Hopkins Texans 3 Odell Beckham Jr. Giants 4 Julio Jones Falcons 5 Keenan Allen Chargers 6 Michael Thomas Saints 7 A.J. Green Bengals 8 DeVante Adams Packers 9 Mike Evans Buccaneers 10 Doug Baldwin Seahawks 11 Brandin Cooks Rams 12 T.Y. Hilton Colts 13 Larry Fitzgerald Cardinals 14 Tyreek Hill Chiefs 15 Adam Thielen Vikings 16 Alshon Jeffery Eagles 17 Stefon Diggs Vikings 18 Allen Robinson Bears 19 Golden Tate Lions 20 JuJu Smith-Schuster Steelers 21 Marvin Jones Lions 22 Rishard Matthews Titans 23 Julian Edelman Patriots 24 Jarvis Landry Browns 25 DeMaryius Thomas Broncos 26 Amari Cooper Raiders 27 Nelson Agholor Eagles 28 Sammy Watkins Chiefs 29 Josh Gordon Browns 30 Jordan Matthews Patriots 31 Michael Crabtree Ravens 32 Jamison Crowder Redskins 33 Kelvin Benjamin Bills 34 Emmanuel Sanders Broncos 35 Marquise Goodwin 49ers 36 Chris Hogan Patriots 37 DeVante Parker Dolphins 38 Randall Cobb Packers 39 Marquise Lee Jaguars 40 Will Fuller Texans 41 Robert Woods Rams 42 Pierre Garcon 49ers 43 Robby Anderson Jets 44 Jordy Nelson Raiders 45 DeSean Jackson Buccaneers 46 Sterling Shepard Giants 47 D.J. Moore Panthers 48 Allen Hurns Cowboys 49 Cooper Cupp Rams 50 Corey Davis Titans 51 Quincy Enunwa Jets 52 Paul Richardson Redskins 53 Darrius Heyward-Bey Steelers 54 Brandon Marshall Seahawks 55 Calvin Ridley Falcons 56 Chris Godwin Buccaneers 57 Martavius Bryant Raiders 58 Terrence Williams Cowboys 59 Tyrell Williams Chargers 60 Willie Snead Ravens 61 Devin Funchess Panthers 62 Kenny Stills Dolphins 63 Travis Benjamin Chargers 64 Muhammad Sanu Falcons 65 Mike Williams Chargers 66 Corey Coleman Browns 67 Mike Wallace Eagles 68 Brandon LaFell Bengals 69 Kevin White Bears 70 Tavon Austin Browns





